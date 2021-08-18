Потрібні іноземні тренери? Міністр спорту знайшов рецепт успіху на майбутні Олімпіади

«На пріоритетні види спорту грошей вистачає з головою»

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю розповів «Главкому», скільки заробляють провідні українські тренери. Сума вийшла досить непогана, але результати представників деяких видів спорту залишають бажати кращого. Не виключено, що деякі направлення очолять закордонні спеціалісти.

«До тренера можуть виникнути питання, якщо у нього єдиний спортсмен, який є спроможним на світовому рівні, а всі інші – соті та двохсоті… Наприклад, Равіля Сафіуліна тільки вісім місяців тому обрали президентом федерації легкої атлетики. За цей час вже нічого кардинально змінити було неможливо – повним ходом ішла підготовка до Олімпіади. Але, я впевнений, що він створить всі належні умови для ефективної підготовки наших спортсменів до Олімпіади в Парижі, – розповів «Главкому» Гутцайт. – Іноземні тренери треба. В тих видах спорту, де ми бачимо, що немає росту і вони стоять на місці. Так роблять всі країни у світі».

Профільний міністр каже, що відзначать не лише призерів Олімпіади в Токіо, а й тих спортсменів, які посіли 4-6 місця.

«У цьому році взагалі був рекордний бюджет і нам вистачило на все. 7,8 млрд грн на все міністерство! І зараз ми готуємо постанову Кабінету міністрів, аби відзначити тих олімпійців, хто зайняв місця з четвертого по шосте, зупинившись в одному кроці до медалі. Але треба залучати приватних спонсорів, бо для тих же ігрових видів спорту у нас коштів недостатньо», – сказав він.

За словами Гутцайта, держава наразі сплачує зі свого бюджету головному тренеру олімпійської збірної України з того чи іншого виду спорту 50–60 тис. грн на місяць: «Вважаю, що це – гарні кошти. Але для залучення багатьох тренерів, доплати спортсменам треба залучати меценатів».

Раніше очільник Міністерства спорту прокоментував ймовірність своєї відставки.

Також міністр розповів, як формувався список української делегації в Японію і які види спорту зазнали фіаско на Іграх-2020.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Ігор у Токіо, народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх.

Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.