Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics

Магучіх була визнана топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks у 2024 році

Цього року Магучіх домінувала на європейському рівні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки 2025 року за версією European Athletics, повідомляє офіційний сайт організації.

Магучіх була визнана топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks у 2024 році та спробує здобути відзнаку вдруге поспіль. Переможницю визначатимуть за підсумками голосувань серед уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.

Цього року Магучіх домінувала на європейському рівні: здобула третє поспіль «золото» першості континенту в приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді.

Від початку сезону Ярослава також додала бронзові медалі ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, «срібло» у фіналі Діамантової ліги.

З ким Магучіх конкурує за премію легкоатлетки року

Надя Батоклетті (Італія): чемпіонка Європи з бігу на 10 км, володарка європейського рекорду на 5 км, віцечемпіонка світу з бігу на 10000 м та бронзова призерка світових 5000 м;

Фемке Бол (Нідерланди): чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з/б, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні;

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія): віцечемпіонка світу з бігу на 800 м, бронзова призерка ЧС-2025 у приміщенні на 1500 м;

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія): чемпіонка світу на 100 м з/б, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з/б у приміщенні;

Кейт О'Коннор (Ірландія): віцечемпіонка світу з семиборства та п'ятиборства в приміщенні;

Марія Перес (Іспанія): чемпіонка світу зі спортивнї ходьби на 35 км та 20 км, переможниця командного Євро-2025 зі спортивної ходьби на 35 км;

Джессіка Схілдер (Нідерланди): чемпіонка світу, Діамантової ліги та Євро-2025 у приміщенні зі штовхання ядра, віцечемпіонка світу в приміщенні;

Тіна Шутей (Словенія): бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків з жердиною, віцечемпіонка світу та Європи у приміщенні;

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди): віцечемпіонка світу з метання диска, переможниця першого дивізіону на командному Євро-2025.

Голосування для вболівальників відкрите на офіційному сайті European Athletics за посиланням. Ім'я переможниці оголосять на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.

Нагадаємо, фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх під час відбіркових змагань зі стрибків у висоту серед жінок на світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Токіо розірвали японські соцмережі.