Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу

Сьогодні збірній України U-19 протистоятиме Португалія. Початок зустрічі – о 20:30

Cьогодні, 29 вересня в Кишиневі юнацька збірна України з футзалу продовжить свої виступи у фінальному турнірі Євро-2025 (U-19). Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Свій перший матч, проти Молдови, підопічні Ігоря Москвичова виграли з рахунком 7:0. Незважаючи на успішний результат, наставник синьо-жовтих вважає, що команді ще є над чим працювати.

«Ми забили три швидкі голи, але після цього я не був задоволений нашою грою, тактичними й індивідуальними рішеннями наших гравців. Ми припустилися кількох безглуздих помилок і отримали кілька непотрібних карток. Хоча, зрештою, рахунок на табло – 7:0, і я вдячний обом нашим голкіперам, які відіграли фантастично і зберегли ворота сухими. Ми подумаємо над нашими помилками та проаналізуємо гру», – сказав Ігор Москвичов.

Сьогодні збірній України U-19 протистоятиме грізніший суперник – Португалія, яка у своєму першому поєдинку на турнірі розгромила Італію (7:1). Матч можна буде переглянути на Megogo за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 20:30.

Склад збірної України U-19 із футзалу

Воротарі: Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан), Артем Рибак («SkyUp-Київ Футзал-2»), Владислав Швець (ХІТ).

Польові гравці: Максим Гайдучик, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Цап (усі – «Любарт»), Ростислав Ростківський, Назар Першин, Артур Хібовський (усі – «Сокіл»), Артем Клімчук (к), Ярослав Савич, Ілля Приходько (усі – «Ураган»), Олександр Шпак (in.IT), Роман Господенко («Харків»), Артем Малиновський («Кардинал Авангард»).

Фінальна частина Євро-2025 (U-19) проходитиме у столиці Молдови, Кишиневі, до 5 жовтня.

Євро-2025 (U-19) із футзалу

Група А: Молдова, Португалія, Італія, Україна.

Група В: Словенія, Іспанія, Туреччина, Чехія.