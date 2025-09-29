Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Матч Україна – Португалія можна буде переглянути на Megogo

Сьогодні збірній України U-19 протистоятиме Португалія. Початок зустрічі – о 20:30

Cьогодні, 29 вересня в Кишиневі юнацька збірна України з футзалу продовжить свої виступи у фінальному турнірі Євро-2025 (U-19). Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Свій перший матч, проти Молдови, підопічні Ігоря Москвичова виграли з рахунком 7:0. Незважаючи на успішний результат, наставник синьо-жовтих вважає, що команді ще є над чим працювати.

«Ми забили три швидкі голи, але після цього я не був задоволений нашою грою, тактичними й індивідуальними рішеннями наших гравців. Ми припустилися кількох безглуздих помилок і отримали кілька непотрібних карток. Хоча, зрештою, рахунок на табло – 7:0, і я вдячний обом нашим голкіперам, які відіграли фантастично і зберегли ворота сухими. Ми подумаємо над нашими помилками та проаналізуємо гру», – сказав Ігор Москвичов.

Сьогодні збірній України U-19 протистоятиме грізніший суперник – Португалія, яка у своєму першому поєдинку на турнірі розгромила Італію (7:1). Матч можна буде переглянути на Megogo за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 20:30.

Склад збірної України U-19 із футзалу

Воротарі: Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан), Артем Рибак («SkyUp-Київ Футзал-2»), Владислав Швець (ХІТ).

Польові гравці: Максим Гайдучик, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Цап (усі – «Любарт»), Ростислав Ростківський, Назар Першин, Артур Хібовський (усі – «Сокіл»), Артем Клімчук (к), Ярослав Савич, Ілля Приходько (усі – «Ураган»), Олександр Шпак (in.IT), Роман Господенко («Харків»), Артем Малиновський («Кардинал Авангард»).

Фінальна частина Євро-2025 (U-19) проходитиме у столиці Молдови, Кишиневі, до 5 жовтня. 

Євро-2025 (U-19) із футзалу

Група А: Молдова, Португалія, Італія, Україна.

Група В: Словенія, Іспанія, Туреччина, Чехія.

Теги: футзал спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Косенко: Хлопці засумували за грою у збірній
Тренер збірної України з футзалу прокоментував розгромну перемогу над Литвою
24 вересня, 15:59
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
23 вересня, 15:10
Тарас був багаторічним тренером збірних України на Іграх Нескорених та Warrior Games
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
20 вересня, 23:07
Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
19 вересня, 10:47
Раніше прем'єр-міністр Іспанії закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних турнірах
МОК пояснив, чому відмовився усувати ізраїльських спортсменів від змагань
18 вересня, 12:50
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики
17 вересня, 16:29
Україна посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй Кубку Девіса
Збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
17 вересня, 12:29
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
11 вересня, 11:04
Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
8 вересня, 09:58

Новини

Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua