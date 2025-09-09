Головна Світ Політика
ISW: Погрози Медведєва Фінляндії повторюють риторику, якою РФ пояснювала напад на Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Заступник секретаря Ради безпеки Росії заявив про нібито переслідування Фінляндією етнічних росіян та її зв’язки з нацизмом
Російські чиновники все частіше посилаються на наративи про історичні зв’язки Фінляндії з Росією

Інститут дослідження війни пояснив останні заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо Фінляндії. За словами аналітиків, Кремль використовує той самий сценарій, який він застосовував проти України, – створити інформаційні умови для майбутньої агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Зокрема, Медведєв звинуватив Фінляндію в «історичних зв’язках» із нацистською Німеччиною і бажанні в 1940-х роках розширити свої кордони, включивши до них Східну Карелію, Ленінград і Кольський півострів. Соратник Путіна також назвав чинний фінський уряд «русофобським», а вступ до НАТО – підготовкою до війни проти Росії, ігноруючи той факт, що відмова Фінляндії від військового нейтралітету була прямою відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії до України в 2022 році. Медведєв заявив, що НАТО використає Фінляндію як «плацдарм для нападу» на Росію.

«Заяви Медведєва від 8 вересня про нібито переслідування Фінляндією етнічних росіян, знищення російської культури, зв’язки з нацизмом та загрозу безпеці Росії прямо паралельні заявам, які Кремль використовував для виправдання своїх вторгнень до України у 2014 та 2022 роках», – зазначають аналітики.

Зокрема, ISW звертає увагу на використання Медведєвим фрази «корінні причини» – формулювання, на яке кремлівські посадовці неодноразово посилалися, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, в Москві стверджують, що будь-яке майбутнє мирне врегулювання в Україні має усунути «корінні причини» війни, під якими мають на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

ISW наголошує, що погрози Медведєва Фінляндії не є унікальними, а радше частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на погрози державам НАТО та виправдання майбутньої російської агресії. Автори звіту пригадали заяви помічника президента Росії та колишнього секретаря Ради Безпеки Миколи Патрушева від 13 березня. Тоді він стверджував, що Фінляндія нібито намагалася «винищити» слов’янське населення, і що Захід перетворює її на «плацдарм» для агресії проти Росії. Раніше, 2023 року, Путін заявляв, що НАТО «затягнуло» Фінляндію до альянсу, і що з цією країною «будуть проблеми».

За спостереженнями аналітиків, російські чиновники все частіше посилаються на наративи про історичні зв’язки Фінляндії з Росією, а російські інформаційні операції, спрямовані проти Фінляндії, давно охоплюють такі теми, як історія Фінляндії як союзника нацистів під час Другої світової війни, намір Фінляндії повернути втрачені території та підготовка Заходу до використання її для загрози північно-західній Росії.

«Кремль використовує той самий сценарій, який він застосовував проти України, щодо країн НАТО, таких як Фінляндія та країни Балтії, щоб створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії», – констатує ISW.

До слова, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокативну заяву – він звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Причиною стала заява очільника Альянсу про ймовірну змову Китаю та Росії.

Теги: Дмитро Медведєв Фінляндія ISW

