Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Yle

З серпня цього року гідроелектростанції у Фінляндії визначені як безпольотні зони

У місті Рованіємі, на півночі Фінляндії, неподалік гідроелектростанції Валаяскоскі було зафіксовано підозрілий безпілотник. Хто саме керував літальним апаратом наразі невідомо. Про це пише «Главком» з посиланням на Yle.

Як повідомляє Yle, інцидент стався біля станції, що належить компанії Kemijoki Oy. Перехожий, який помітив дрон, звернувся до поліції. У правоохоронних органах підтвердили факт появи безпілотника, але відмовилися від подробиць, пославшись на хід слідчих дій.

З серпня цього року гідроелектростанції у Фінляндії визначені як безпольотні зони – використання дронів у цих районах заборонено.

За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхи Кютьолахті, на об’єктах ведеться постійне відеоспостереження, однак воно не зафіксувало оператора апарата.

На початку вересня інспектор протиповітряної оборони Фінських збройних сил Мано-Мікаель Нокелайнен заявив, що у разі вторгнення російських безпілотників Фінляндія використала б свою протиповітряну оборону майже так само, як і Польща. 

Раніше повідомлялось, що у ніч на п’ятницю, 26 вересня, мешканці архіпелагу Карлскруна на півдні Швеції помітили підозрілий дрон у районі островів Стуркьо та Тюркьо.

За даними шведського телеканалу SVT, очевидці разом з місцевими поліцейськими бачили два великі літальні апарати з червоними та зеленими вогнями, які кружляли неподалік бази Військово-морських сил країни.

Зазначимо, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. 

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, сигнал тривони пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники.

До слова, країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

