Полонений окупант із табору вирішив звернутися до української влади із проханням узяти його в Збройні сили України та навіть хизувався знайомством із президентом. Як інформує «Главком», колишній ув’язнений, боєць батальйону «Шторм Z» намагався переконати журналіста Сергія Іванова, що тепер прагне воювати на боці добра.

Росіянин заявив, що його дружина з Кривого Рогу і взагалі, він не підтримує політику Путіна. Краще, щоб президентом був боксер і депутат від провладної партії «Єдина Росія» Микола Валуєв.

Окупант також розповів про свій буремний життєвий шлях. Він відсидів у тюрмі 24 роки, причому один із термінів отримав за убивство. Стверджує, що вбив педофіла, який приставав до дітей. Потім сім років вживав важкі наркотики. Зрештою, підписав контракт із Міністерством оборони Росії. Каже, мав бути водієм і служити в забезпеченні, та опинився в м’ясорубці. 48-річний окупант наполягає, що дуже потрібен ЗСУ, бо у нього, як у кішки, дев’ять життів, а друг-чаклун передбачив, що він житиме 97 років. Та й дружина – чорна відьма, допоможе в боях.

«Я Зеленського особисто знаю. В «Останкіно» (телецентр у Москві, – ред.), коли він починав 95-й квартал, ми з ним на одній сходовій курили», – навів аргумент окупант.

Окупант зі Шторм-Z: «24 роки в тюрмі, хочу в ЗСУ!»

Сергій Іванов пообіцяв, що оприлюднить звернення окупанта, щоб його питання якось вирішилося.

