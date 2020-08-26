Проблеми з гальмами: чемпіон світу стрибнув з мотоциклу на швидкості 225 км/год (відео)



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Гонщику прийшлося приймати миттєве рішення

Колишній чемпіон світу з шосейно-кільцевих перегонів у класі «Moto3», іспанський гонщик команди Yamaha Маверік Віньялес, потрапив в екстремальну ситуацію під час гонки Гран-прі Штирії в Австрії.

25-річному пілотові довелося зістрибнути з мотоцикла на швидкості 225 км на год. через відмову гальм.

Гонщик Yamaha Маверік Віньялес зійшов з дистанції Гран Прі Штирії змагань «MotoGP» на 16-му колі в результаті аварії, що спровокувала червоний прапор.

Через проблеми з гальмами Віньялес опустився по ходу гонки з шостого на 13-е місце. У якийсь момент на прямій до першого повороту Маверік зрозумів, що мотоцикл не гальмує, і розсудливо зіскочив з нього на швидкості 225 км/год.

Мотоцикл продовжив рух, врізався в огорожу і загорівся. Для ремонту бар'єрів гонку довелося зупинити. Сам гонщик у захисному спорядженні пролетів по асфальту довгу дистанцію, але відбувся легким переляком.

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

«На третьому або четвертому колі я відчув щось недобре з гальмами. Один раз я навіть вилетів за межі траси. У якийсь момент колодки просто розірвало в першому повороті. Що мені ще залишалося робити? Я усвідомлював, що гальм немає, і не збирався залишатися на байці, тому просто зістрибнув», - підкреслив іспанець.

Відзначимо, що іспанець вигравав серію мотогонок класу «Moto3» у 2013 році.

Джерело: autosport.com.ru