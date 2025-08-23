Головна Країна Події в Україні
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Українські захисники мають успіхи на Сході
фото: Генштаб ЗСУ

Андрій Коваленко пише, що Росія намагається приховати цю інформацію

Українські захисники мають позитивні результати на Сході країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

«Сили оборони мають успіхи на Сході. Цю інформацію замовчує російська пропаганда, в них там «перемоги» і «захоплення Донеччини восени». Але ні, цього нема і не буде», – йдеться у повідомленні.

Днем раніше Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони «дуже вдало працюють на низці ділянок фронту. Росіяни місцями відступають».

Нагадаємо, бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області. 

До слова, російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

Як відомо, в Україні триває 1277-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

23 серпня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: росія ЗСУ наступ контрнаступ росіяни

