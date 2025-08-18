Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила балістичною ракетою по Харкову: у ДСНС показали фото

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків
фото: ДСНС Харківщини

Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон в багатоквартирних будинках

У ніч на 18 серпня Росія завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Як пишуть у ДСНС, влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон в багатоквартирних будинках.

За попередніми даними постраждало 11 осіб, з них 13-річна дитина.

«Рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких помешканнях доводилось деблоковувати двері та евакуйовувати мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим», - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Харків
фото: ДСНС Харківщини

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

