Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
Сума, яку сплатив іноземний бізнес, дорівнює половині військового бюджету Росії на 2025 рік
Загальна сума податків, сплачених іноземним бізнесом з початку повномасштабного вторгнення, перевищила $60 млрд

У 2024 році міжнародні компанії сплатили в російський бюджет щонайменше $20 млрд податків. За даними KSE Institute, цієї суми достатньо для виплати річних зарплат мільйону російських військовослужбовців. Повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Загальна сума податків, сплачених іноземним бізнесом з початку повномасштабного вторгнення, перевищила $60 млрд. Ця сума дорівнює половині військового бюджету Росії на 2025 рік.

Серед найбільших платників податків у 2024 році були:

  • австрійський Raiffeisen Bank ($402 млн);
  • китайський автовиробник Chery Automobile ($222 млн);
  • тютюнова компанія Philip Morris International ($220 млн);
  • японська Japan Tobacco International ($182 млн);
  • французький ритейлер Leroy Merlin ($128 млн).

Як повідомлялося, американська нафтова корпорація ExxonMobil веде переговори з російською «Роснефтью» про можливе відновлення роботи над проєктом «Сахалін-1». За даними джерел The Wall Street Journal, високопоставлений керівник компанії обговорив це питання, яке може бути реалізоване, якщо уряди США і Росії дадуть «зелене світло» в рамках мирного процесу, інформує «Главком».

Як відомо, переговори очолює старший віцепрезидент Exxon Ніл Чепмен. Джерела повідомляють, що гендиректор компанії Даррен Вудс обговорював можливе повернення до Росії з Дональдом Трампом. Компанія отримала від уряду США дозвіл на ведення переговорів із російськими партнерами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 15 серпня підписав указ, що потенційно дозволяє іноземним інвесторам, зокрема американській Exxon Mobil, повернути свої частки у нафтово-газовому проєкті «Сахалін-1», повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ є продовженням указу від жовтня 2022 року, коли управління «Сахалін-1» було передано дочірній структурі «Роснефти» – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій і була оператором проєкту, повністю вийшла з нього, списавши $4,6 млрд.

Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проєкту.

