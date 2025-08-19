Головна Світ Політика
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США та російський диктатор провели розмову за підсумками вчорашніх переговорів
фото: Reuters

Російський диктатор запропонував Москву як місце наступної зустрічі

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести наступну зустріч у Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Можливість зустрічі в Москві обговорювалась під час дзвінка очільників США та Росії. За даними NYT, вони «обговорили можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, а також тристоронньої зустрічі за участю Трампа».

Високопоставлений європейський дипломат розповів виданню, що Путін запропонував Москву як місце зустрічі. «Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп ввічливо відмовив Путіну, зазначив дипломат», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пропонував провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відхилив можливість зустрічі з Путіним в столиці РФ.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору Володимиру Путіну «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори про припинення війни.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок. Раніше повідомлялося, що ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині.

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

