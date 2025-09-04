Головна Країна Суспільство
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм
Цьогоріч Oxi Courage Award посмертно одержала вбита у російському полоні українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина

Закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишню пані посол України у США Оксану Маркарову.

За словами Оксани Маркарової, відзнака «Oxi» (що в перекладі з грецької означає «ні») була заснована у пам’ять про героїзм грецького народу, який у 1940 році відповів відмовою на вимогу нацистської Німеччини здатися. Фундація щороку відзначає людей, що демонструють відвагу, рішучість і сміливість у сучасному світі.

У минулі роки лауреатами Oxi Courage Award були президент України Володимир Зеленський, благодійна організація Save Ukraine, яка займається поверненням викрадених дітей, та співачка Руслана Лижичко.

Вікторія Рощина

Вікторія Рощина працювала військовою кореспонденткою з початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року її вже затримували представники ФСБ в окупованому Бердянську, проте тоді вона була звільнена.

Журналістка зникла 3 серпня 2024 року, коли вела репортаж з окупованої території. Згодом СБУ підтвердила, що вона була захоплена росіянами. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

