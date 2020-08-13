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    В української ексчемпіонки світу з боксу виявили злоякісну пухлину

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    Шатернікова в дитинстві займалася фігурним катанням, дзюдо та кікбоксингом - В української ексчемпіонки світу з боксу виявили злоякісну пухлину
    Шатернікова в дитинстві займалася фігурним катанням, дзюдо та кікбоксингом
    Світлина - Sport.ua

    У колишньої чемпіонки світу з боксу знайшли проблеми зі здоров’ям

    Колишня чемпіонка світу 45-річна Аліна Шатернікова оголосила, що у неї виявили злоякісне утворення в щитовидній залозі.

    Колишня спортсменка відзначила, що стосовно проблеми вона дізналася в червні і на даний момент їй провели успішну операцію.

    «Червневий огляд показав маленьке утворення, – написала вона на своїй сторінці у Facebook. – Не відкладаючи, зробила біопсію в двох різних клініках. Чому в двох – щоб отримати однозначну незалежну оцінку. Малесенький вузлик опинився злоякісним. Операцію не відкладати. Все пройшло чудово, бо раннє виявлення. Професор задоволений, я задоволена. Фото тому підтвердження. На першому – відразу після наркозу, на другому – другий день після операції. Завтра виписка», – прокоментувала Шатернікова.

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    В української ексчемпіонки світу з боксу виявили злоякісну пухлину
    В української ексчемпіонки світу з боксу виявили злоякісну пухлину

    Варто відзначити, що у 2002 році в Лондоні Шатернікова виграла титул чемпіонки світу з професійного боксу. Її суперницею була англійка Кетті Браун. У 2005 році українка виграла бій за титул чемпіонки світу в Києві, перемігши американку Стефані Доббс. Тоді вона стала чемпіонкою світу за версією Global Boxing Union (GBU).

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    бокс Аліна Шатерникова
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