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    Провідна біатлоністка світу порадувала уболівальників фото в купальнику

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    В наступному сезоні Вірер спробує захистити титул переможниці Кубку світу - Провідна біатлоністка світу порадувала уболівальників фото в купальнику
    В наступному сезоні Вірер спробує захистити титул переможниці Кубку світу
    Світлина - sportrbc.ru

    Чемпіонка світу бажає продовження літа

    Переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону за підсумками сезону 2019/20 Доротея Вірер поділилася з шанувальниками новим фото.

    30-річна італійка позувала на камеру, знаходячись на природі.  

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    Провідна біатлоністка світу порадувала уболівальників фото в купальнику

    «Сподіваюся, літо ніколи не закінчиться», - підписала знімок біатлоністка.

    Минулого сезону італійка набрала 793 очки і випередила на сім пунктів норвежку Тіріл Екхофф у боротьбі за Кубок світу у загальному заліку. Найкращою з українок стала Олена Підгрушна. У капітана «жовто-блакитних» 253 пункти та 25-те місце.

    Варто відзначити, що Доротея Вірер є дворазовою переможницею загального заліку Кубка світу, триразовою чемпіонкою світу та дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.

    Додамо також, у 2015 році Вірер вийшла заміж за технічного менеджера комітету Фонду FISI (Італійська федерація зимових видів спорту) - Стефано Коррадіні.

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    Джерело: Сторінка Вірер в instagram

    біатлон Доротея Вірер
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