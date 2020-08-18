Провідна біатлоністка світу порадувала уболівальників фото в купальнику



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В наступному сезоні Вірер спробує захистити титул переможниці Кубку світу Світлина - sportrbc.ru

Чемпіонка світу бажає продовження літа

Переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону за підсумками сезону 2019/20 Доротея Вірер поділилася з шанувальниками новим фото.

30-річна італійка позувала на камеру, знаходячись на природі.

«Сподіваюся, літо ніколи не закінчиться», - підписала знімок біатлоністка.

Минулого сезону італійка набрала 793 очки і випередила на сім пунктів норвежку Тіріл Екхофф у боротьбі за Кубок світу у загальному заліку. Найкращою з українок стала Олена Підгрушна. У капітана «жовто-блакитних» 253 пункти та 25-те місце.

Варто відзначити, що Доротея Вірер є дворазовою переможницею загального заліку Кубка світу, триразовою чемпіонкою світу та дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.

Додамо також, у 2015 році Вірер вийшла заміж за технічного менеджера комітету Фонду FISI (Італійська федерація зимових видів спорту) - Стефано Коррадіні.

Джерело: Сторінка Вірер в instagram