Провідна біатлоністка світу порадувала уболівальників фото в купальнику
Чемпіонка світу бажає продовження літа
Переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону за підсумками сезону 2019/20 Доротея Вірер поділилася з шанувальниками новим фото.
30-річна італійка позувала на камеру, знаходячись на природі.
«Сподіваюся, літо ніколи не закінчиться», - підписала знімок біатлоністка.
Минулого сезону італійка набрала 793 очки і випередила на сім пунктів норвежку Тіріл Екхофф у боротьбі за Кубок світу у загальному заліку. Найкращою з українок стала Олена Підгрушна. У капітана «жовто-блакитних» 253 пункти та 25-те місце.
Варто відзначити, що Доротея Вірер є дворазовою переможницею загального заліку Кубка світу, триразовою чемпіонкою світу та дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.
Додамо також, у 2015 році Вірер вийшла заміж за технічного менеджера комітету Фонду FISI (Італійська федерація зимових видів спорту) - Стефано Коррадіні.
Джерело: Сторінка Вірер в instagram