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    Збірна України з біатлону перед початком сезону пішла на самоізоляцію через коронавірус

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    Коронавірус вніс корективи в підготовку українських біатлоністів - Збірна України з біатлону перед початком сезону пішла на самоізоляцію через коронавірус
    Коронавірус вніс корективи в підготовку українських біатлоністів
    фото з відкритих джерел

    Наші спортсмени проводять тренувальний збір у норвезькому Бейтостолені

    За два тижні етапом Кубку світу в шведському Естерсунді візьме старт біатлонний сезон. Чоловіча команда України готувалася до нього в норвезькому Бейтостолені. На жаль, тренувальні збори проходять не всі. Як повідомив biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, команді довелося перейти в режим самоізоляції. Сталося це тому, що спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу. В результаті проведених згодом тестів позитивний результат було виявлено і в нашій команді. Однак симптомів захворювання у хлопців немає.

    Спортсмени, які отримали негативні результати тестів, продовжують тренування в ранковий та вечірній час – так, щоб не перетинатися з представниками інших збірних. Очікується, що за 7-8 днів команда повернеться до звичайного тренувального графіка.

    У лютому наступного року в Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри.

    Біатлонний сезон розтягнеться з 27 листопада до 20 березня.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кубок світу Юрай Санітра
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    Збірна України з біатлону перед початком сезону пішла на самоізоляцію через коронавірус