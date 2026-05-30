Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ – «Арсенал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ – «Арсенал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
фото: УЄФА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» відбудеться на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті

«ПСЖ», у складі якого грає українець Ілля Забарний, та «Інтер» у суботу, 30 травня, зійдуться у фіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» відбудеться на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч ПСЖ – «Арсенал»

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Історія очних зустрічей

Раніше фіналісти тричі перетиналися в єврокубках. Перше побачення команд припало на сезон 1993/94 Кубка кубків. Тоді «Арсенал» виборов нічию на виїзді (1:1), а потім оформив перемогу над французьким грандом удома (1:0). Наступного разу суперники зустрілися у кампанії 2016/17. На груповому етапі Ліги чемпіонів команди розписали дві нічиї (1:1, 2:2).

Натомість в попередньому сезоні гранди зіграли аж три поєдинки. У загальному раунді турніру «каноніри» здобули перемогу вдома (2:0) завдяки голам нападника Гаверца та вінгера Саки. ПСЖ узяв реванш у півфіналі. Парижани оформили дві перемоги. Спершу нападник Дембеле приніс мінімальну перемогу в Лондоні. А потім півзахисник Руїс і оборонець Хакімі забезпечили домашній успіх (2:1). У лавах «канонірів» голом відзначився Сака.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізаке у сезоні 2025/26 зіграв 38 матчів за «Шахтар»: забив 7 голів і зробив 6 асистів
УЄФА визнала гол гравця «Шахтаря» найкращим у сезоні в Лізі конференцій
Вчора, 09:22
Збірна України буде грати європейські турніри за новим форматом
УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29
21 травня, 15:54
Проспер Оба і Лассіна Траоре одягнули вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
21 травня, 15:10
Жозе Моурінью опинився за крок від повернення на «Бернабеу»
«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ
20 травня, 17:10
Владислав Кочергін залишиться в Екстраклясі
Кандидат до збірної України пролонгував контракт у Європі
14 травня, 22:54
«Райо Вальєкано» вперше в історії вийшов до фіналу єврокубка
«Страсбур» і «Райо Вальєкано» визначили другого фіналіста Ліги конференцій Реклама
8 травня, 01:24
Лассіна Траоре в обіймах Проспера Обаха
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
6 травня, 13:53
Букайо Сака став героєм матчу, ставши автором єдиного голу
«Арсенал» з «Атлетіко» визначили першого фіналіста Ліги чемпіонів Реклама
6 травня, 00:03
Глейкер Мендоза втік від усіх конкурентів
Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні
4 травня, 14:17

Новини

ПСЖ – «Арсенал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу
Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу
Світоліна пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Світоліна пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua