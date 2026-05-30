ПСЖ – «Арсенал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

«ПСЖ», у складі якого грає українець Ілля Забарний, та «Інтер» у суботу, 30 травня, зійдуться у фіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» відбудеться на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч ПСЖ – «Арсенал»

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Історія очних зустрічей

Раніше фіналісти тричі перетиналися в єврокубках. Перше побачення команд припало на сезон 1993/94 Кубка кубків. Тоді «Арсенал» виборов нічию на виїзді (1:1), а потім оформив перемогу над французьким грандом удома (1:0). Наступного разу суперники зустрілися у кампанії 2016/17. На груповому етапі Ліги чемпіонів команди розписали дві нічиї (1:1, 2:2).

Натомість в попередньому сезоні гранди зіграли аж три поєдинки. У загальному раунді турніру «каноніри» здобули перемогу вдома (2:0) завдяки голам нападника Гаверца та вінгера Саки. ПСЖ узяв реванш у півфіналі. Парижани оформили дві перемоги. Спершу нападник Дембеле приніс мінімальну перемогу в Лондоні. А потім півзахисник Руїс і оборонець Хакімі забезпечили домашній успіх (2:1). У лавах «канонірів» голом відзначився Сака.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)