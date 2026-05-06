«Арсенал» з «Атлетіко» визначили першого фіналіста Ліги чемпіонів

Все вирішив епізод наприкінці першого тайму

Учора, 5 травня 2026 року, лондонський «Арсенал» вдома грав з мадридським «Атлетіко» в межах другого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як зазначалося в анонсі до матчу, після очної гри суперники здобули перемоги у своїх чемпіонатах. «Арсенал» упевнено обіграв «Фулгем» (3:0). У тому матчі дубль оформив Йокерес, а ще один м’яч забив Сака.

«Атлетіко» також взяв три очки, перемігши «Валенсію» (2:0). Попри ротацію складу, мадридці дотиснули суперника після перерви завдяки тому, що відзначилися Луке та Кубо.

Хід гри

Перший тайм пройшов під чітким контролем «Арсенала», який тиснув на суперника через володіння та позиційні атаки. Лондонці багато працювали з м’ячем у фінальній третині, розтягували оборону через фланги і регулярно навантажували штрафний. Букайо Сака був одним із найактивніших, створюючи гостроту прострілами та ударами, а Деклан Райс і Габріел Магальяес підключалися до завершення після підбирань. «Атлетіко» натомість діяв стримано, рідко вибігаючи вперед, через що перспективні випади через Антуана Грізманна і Хуліана Альвареса завершувалися без удару або блокувалися в останній момент.

Попри відчутну перевагу в грі, «Арсеналу» довго бракувало точності у фінальній фазі. Удари англійської команди блокувалися, простріли не знаходили адресата, а апеляції після падіння Леандро Троссарда у штрафному залишилися без реакції арбітра. Проте наприкінці тайму тиск дав результат: після чергової атаки й серії дотиків у штрафному Ян Облак спершу врятував команду, але Букайо Сака першим опинився на добиванні й проштовхнув м’яч у сітку, зробивши рахунок 1:0 і потішивши вболівальників на власній арені під кінець тайму.

Реклама. 21+ Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Другий тайм пройшов значно більш рвано й нервово, ніж перший, із великою кількістю боротьби та замін. «Атлетіко» активніше увійшов у гру після перерви й намагався тиснути через фланги та прямі передачі вперед. Надалі мадридці продовжували шукати моменти через навіси та підбирання: наприклад, Александер Серлот скидав м’яч під удар партнерам, але завершення залишало бажати кращого.

«Арсенал» відповідав більш позиційною грою і намагався контролювати темп, але часто бракувало точності. Найкращий шанс остаточно вирішити питання щодо цього матчу виник у Віктора Йокереса, який після прострілу з кількох метрів пробив повз ворота, а також пробував бити здалеку, що було безуспішним. З часом гра почала затягуватися, і в підсумку «Арсенал» зумів втримати мінімальну перевагу завдяки організованій обороні, тоді як «Атлетіко» так і не знайшов способу пробити захист суперника в другому таймі.

Таким чином, саме «Арсенал» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, виправдавши свій блискучий регулярний сезон та перший номер посіву за підсумком етапу ліги.

Ліга чемпіонів. Півфінал. Другий матч

«Арсенал» – «Атлетіко» 1:0 (за сумою матчів 2:1)

Голи: Сака (44)

Що далі?

На «Арсенал» у фіналі головного клубного турніру Європи чекає грізний суперник у вигляді або ПСЖ, або «Баварії». Англійська команда має доволі невдалий рекорд фіналів: вона програла шість з восьми головних поєдинків, включно з останнім своїм фіналом єврокубка (Ліга Європи 2018/2019) та останнім фіналом Ліги чемпіонів (сезон 2005/2006). Чи зможе клуб взяти дебютне чемпіонство такого високого рівня стане відомо вже 30 травня у Будапешті.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів.