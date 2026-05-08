«Страсбур» і «Райо Вальєкано» визначили другого фіналіста Ліги конференцій

Іспанський клуб не дозволив «Страсбуру» потішити вболівальників своєю перемогою

7 травня 2026 року, французький «Страсбур» на арені «Стад де ла Мено» прийняв іспанський «Райо Вальєкано» в рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як зазначалося в анонсі до матчу, після поразки в єврокубках «Страсбур» не зміг швидко оговтатися й поступився «Тулузі» (1:2) у Лізі 1. Ельзасці відкрили рахунок завдяки Амо-Амеяу, але ще до перерви пропустили у відповідь, а вирішальний м’яч отримали наприкінці зустрічі.

Натомість «Райо Вальєкано» на позитиві переміг «Хетафе» (2:0) у Ла Лізі. Голами відзначилися Камельйо та Нтека, а воротар Баталья ще й парирував пенальті.

Хід гри

Матч на стадіоні «Стад де ла Мено» розпочався під диктовку гостей. «Райо Вальєкано» з перших хвилин чинив шалений тиск на ворота суперника, завдавши загалом 22 удари за гру. Попри героїчні зусилля 19-річного голкіпера «Страсбура» Майка Пендерса, який здійснив сім неймовірних сейвів і отримав за гру найвищу оцінку, оборона господарів капітулювала на 42-й хвилині. Після потужного удару Флоріана Лежена та чергового порятунку від Пендерса, нападник Алемао першим зорієнтувався на добиванні та відправив м'яч у сітку, вивівши іспанців уперед. Цей гол став логічним завершенням першого тайму, в якому «Райо» повністю контролював темп гри.

Друга половина зустрічі пройшла в напруженій боротьбі, де «Страсбур» намагався врятувати ситуацію, але зіткнувся з організованою обороною мадридців. Справжня драма розгорнулася на останніх хвилинах матчу, коли господарі отримали шанс на порятунок у вигляді пенальті. На 90-й хвилині до одинадцятиметрової позначки підійшов Хуліо Енсісо, проте воротар «Райо» Аугусто Баталья вгадав напрямок удару і врятував свою команду від нервової кінцівки. Цей сейв остаточно закрив питання про переможця протистояння.

Для «Страсбура» ця поразка стала п'ятою у шести останніх матчах у всіх турнірах, завершивши їхній шлях у Європі невдовзі після вильоту з Кубка Франції. Натомість «Райо Вальєкано» продовжує свою безпрограшну серію, яка налічує вже п'ять поєдинків. Тепер мадридський клуб готується до головного матчу в своїй історії з представником Англійської Прем’єр-ліги «Кристал Пелес».

Ліга конференцій. Півфінал. Другий матч

«Страсбур» – «Райо Вальєкано» 0:1 (за сумою матчів 0:2)

Голи: Алемао (42)

Нагадаємо, що визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій.