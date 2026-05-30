Визначилися фіналісти Кубка Стенлі

У фіналі Кубка Стенлі між собою зіграють «Вегас Голден Найтс» та «Кароліна Харрікейнз»

Клуб «Кароліна Харрікейнз» став другим учасником фіналу Кубка Стенлі. Про це повідомляє «Главком».

У ніч із 29 на 30 травня «Харрікейнз» обіграли «Монреаль Канадієнс» (6:1) та здобули перемогу у серії з рахунком 4-1.

Раніше у фінал вийшов «Вегас Голден Найтс», який обіграв «Колорадо Евеланш» – рахунок серії 4-0.

Отже, трофей між собою розіграють дві команди з США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ї чотириразового володаря Кубка Стенлі Клода Лем'є, який пішов з життя.

Про смерть Лем'є стало відомо 28 травня 2026 року. Згідно з інформацією ЗМІ, він наклав на себе руки.

«Клод Лем'є, справжня легенда хокею і один з найяскравіших спортсменів, яких коли-небудь бачив хокей, пішов з життя. Клод був другом сім'ї Трампів», – написав Трамп.

Він також зазначив, що його думки – з родиною хокеїста.

Клоду Лем'є було 60 років. Він є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами.

У 1995 році нападник отримав «Конн Смайт трофі» – приз найціннішому гравцю плейоф НХЛ.