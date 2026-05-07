Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів
Правоохоронцям вдалося запобігти спробам розграбування кількох магазинів у паризькій агломерації
Поліція Франції затримали 127 людей під час заворушень у Паризькому регіоні, що сталися після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів. Як інформує «Главком», про це в ефірі телеканалу Cnews повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.
«127 затриманих у паризькій агломерації, з них 107 – у Парижі, а також 11 постраждалих, 1 з яких у тяжкому стані. Крім того, 23 поліцейські отримали легкі поранення», – сказав Нуньєс.
За словами міністра, правоохоронцям вдалося запобігти спробам розграбування кількох магазинів.
Міністр засудив дії деяких уболівальників, які вчинили заворушення, і підкреслив, що поліція продовжуватиме жорстко припиняти будь-які спроби порушення громадського порядку.
У 2025 році ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, що викликало масові заворушення в Парижі, внаслідок яких двоє людей загинули, а 192 постраждали. 426 осіб було затримано.
Нагадаємо, ПСЖ 6 травня 2026 року з рахунком 1:1 зіграв унічию з німецькою «Баварією» у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів і вийшов у фінал турніру.
Як повідомлялося, захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, що дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів.
Досі це вдавалося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку, Олександру Зінченку та Андрію Луніну.
Загалом фінал Ліги чемпіонів 2025/26 стане 10-м в історії з участю українського футболіста.
