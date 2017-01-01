Радівілов – найкращий спортсмен в Україні другий місяць поспіль

Таке рішення прийняла експертна комісія Національного олімпійського комітету України

Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом листопада в Україні. Його особистого наставника В’ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером останнього осіннього місяця. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Підбиваючи підсумки листопада, експертна комісія НОК відзначила



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Ігор Радівілов

Таке рішення прийняла експертна комісія Національного олімпійського комітету України

Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом листопада в Україні.

Його особистого наставника В’ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером останнього осіннього місяця.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Підбиваючи підсумки листопада, експертна комісія НОК відзначила чудові виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях з біатлону, велоспорту, дзюдо, спортивної гімнастики та фехтування.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов отримав визнання завдяки чудовому виступу на етапі Кубку світу у німецькому Котбусі, де він здобув медаль найвищого ґатунку у вправах на кільцях та приніс Україні срібло в опорному стрибку.

Нагадаємо, Ігор Радівілов вдруге поспіль здобуває звання найкращого спортсмена місяця в Україні.

У жовтні спортивного гімнаста удостоїли високого звання за срібло світової першості в опорному стрибку.