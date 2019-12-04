Рафаель Бенітес може очолити клуб Андрія Ярмоленка



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Зарплата Бенітеса в його нинішньому китайському клубі складає € 13,4 млн на рік

Лондонські клуби «Арсенал» і «Вест Хем Юнайтед», за який виступає один з лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, проявляють інтерес до головного тренера «Далянь Іфань» Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail з посиланням на Sportsmail.

За даними джерела, щоб запросити іспанського фахівця зацікавленому клубу доведеться заплатити за нього рекордні відступні для тренера, які становлять €23,5 млн.

Раніше повідомлялося, що зарплата Бенітеса в китайському клубі складає € 13,4 млн на рік.

59-річний Бенітес раніше тренував такі відомі клуби, як «Валенсія», «Ліверпуль», «Інтер», «Челсі», «Наполі», «Реал» і «Ньюкасл Юнайтед».

Головними досягненнями в його кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів з «Ліверпулем», а також два титули чемпіона Іспанії з «Валенсією».