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    Рафаель Бенітес може очолити клуб Андрія Ярмоленка

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    Рафаель Бенітес може очолити клуб Андрія Ярмоленка

    Зарплата Бенітеса в його нинішньому китайському клубі складає € 13,4 млн на рік

    Лондонські клуби «Арсенал» і «Вест Хем Юнайтед», за який виступає один з лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, проявляють інтерес до головного тренера «Далянь Іфань» Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail з посиланням на Sportsmail.

    За даними джерела, щоб запросити іспанського фахівця зацікавленому клубу доведеться заплатити за нього рекордні відступні для тренера, які становлять €23,5 млн.

    Раніше повідомлялося, що зарплата Бенітеса в китайському клубі складає € 13,4 млн на рік.

    59-річний Бенітес раніше тренував такі відомі клуби, як «Валенсія», «Ліверпуль», «Інтер», «Челсі», «Наполі», «Реал» і «Ньюкасл Юнайтед».

    Головними досягненнями в його кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів з «Ліверпулем», а також два титули чемпіона Іспанії з «Валенсією».

    Андрій Ярмоленко ФК Арсенал (Лондон) Рафаель Бенітес ФК «Вест Гем Юнайтед»
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