«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про поєдинок середи з найбільшою інтригою у головному єврокубку

25 лютого 2026 року мадридський «Реал» на арені «Бернабеу» зустрінеться з лісабонською «Бенфікою» у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Реал» – «Бенфіка»

Королівський клуб на 11:00 24 лютого 2026 року залишається лідером симпатій, переконані букмекери GGBET. На домашню перемогу мадридців виставлено коефіцієнт 1,47. Тим часом імовірний успіх португальського гранда оцінено балом 6,48. Підсумкова нічия запропонована з кефом 5,09.

Ще красномовніша ситуація з проходом у 1/8 фіналу. Коефіцієнт на путівку «Реала» в наступний раунд склав 1,06. Натомість кеф на турнірний прогрес «Бенфіки» закладено на рівні 9,80 пункта. Сміливий варіант із мінімальною перемогою лісабонців оцінено балом 15,87. Коефіцієнт на тотал менше 1,5 склав 5,57.

Передматчевий стан команд

Після зустрічі в Лісабоні минулого вівторка суперники по-різному провели наступні поєдинки. «Бенфіка» реабілітувалася перед власними вболівальниками перемогою у чемпіонаті Португалії. Скромний АВС підопічні Жозе Моурінью розгромили ще в першому таймі з голами Ба, Барренчеа та Рафи Сілви.

Королівський же клуб зазнав невдачі в іспанській Ла Лізі. «Вершкові» пропустили першими від «Осасуни», але Вінісіус відквитав гол у другому таймі. Тим не менше, памплонці на останній хвилині забили «Реалу» другий м'яч і завдали гранду третьої поразки в нинішньому сезоні.

Мадридцям знову не допоможе дискваліфікований нападник Родріго. Натомість лазарет «вершкових» поповнився оборонцем Гюйсеном і хавбеком Себальйосом. Португальському гранду не допоможе дискваліфікований вінгер Престіанні. Під питанням участь резервного воротаря Соареша, який мав ушкодження.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд на європейській арені перетиналися кілька разів. Перше побачення припало на фінал Кубка чемпіонів 1961/62. Тоді гору взяла «Бенфіка» (5:3). Натомість в сезоні 1965/66 суперники обмінялися домашніми перемогами в чвертьфіналі головного єврокубка. Далі з домашнім розгромом в активі (5:1) пішли лісабонці.

Ще двічі «Реал» зустрівся з португальським грандом цьогоріч. На фініші основного раунду мадридці зазнали несподіваної поразки від «орлів» (2:4) із феноменальним голом українця Трубіна. А от минулого тижня «вершкові» взяли реванш завдяки голу Вінісіуса.

Де дивитися матч «Реал» – «Бенфіка»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

До слова, УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів. За мотивами конфлікту між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав вінгер лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.