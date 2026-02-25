Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Георгій Судаков не зміг забити в першому поєдинку
фото: ФК «Бенфіка»

Розповідаємо про поєдинок середи з найбільшою інтригою у головному єврокубку

25 лютого 2026 року мадридський «Реал» на арені «Бернабеу» зустрінеться з лісабонською «Бенфікою» у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Реал» – «Бенфіка»

Королівський клуб на 11:00 24 лютого 2026 року залишається лідером симпатій, переконані букмекери GGBET. На домашню перемогу мадридців виставлено коефіцієнт 1,47. Тим часом імовірний успіх португальського гранда оцінено балом 6,48. Підсумкова нічия запропонована з кефом 5,09.

Ще красномовніша ситуація з проходом у 1/8 фіналу. Коефіцієнт на путівку «Реала» в наступний раунд склав 1,06. Натомість кеф на турнірний прогрес «Бенфіки» закладено на рівні 9,80 пункта. Сміливий варіант із мінімальною перемогою лісабонців оцінено балом 15,87. Коефіцієнт на тотал менше 1,5 склав 5,57.

Передматчевий стан команд

Після зустрічі в Лісабоні минулого вівторка суперники по-різному провели наступні поєдинки. «Бенфіка» реабілітувалася перед власними вболівальниками перемогою у чемпіонаті Португалії. Скромний АВС підопічні Жозе Моурінью розгромили ще в першому таймі з голами Ба, Барренчеа та Рафи Сілви.

Королівський же клуб зазнав невдачі в іспанській Ла Лізі. «Вершкові» пропустили першими від «Осасуни», але Вінісіус відквитав гол у другому таймі. Тим не менше, памплонці на останній хвилині забили «Реалу» другий м'яч і завдали гранду третьої поразки в нинішньому сезоні.

Мадридцям знову не допоможе дискваліфікований нападник Родріго. Натомість лазарет «вершкових» поповнився оборонцем Гюйсеном і хавбеком Себальйосом. Португальському гранду не допоможе дискваліфікований вінгер Престіанні. Під питанням участь резервного воротаря Соареша, який мав ушкодження.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд на європейській арені перетиналися кілька разів. Перше побачення припало на фінал Кубка чемпіонів 1961/62. Тоді гору взяла «Бенфіка» (5:3). Натомість в сезоні 1965/66 суперники обмінялися домашніми перемогами в чвертьфіналі головного єврокубка. Далі з домашнім розгромом в активі (5:1) пішли лісабонці.

Ще двічі «Реал» зустрівся з португальським грандом цьогоріч. На фініші основного раунду мадридці зазнали несподіваної поразки від «орлів» (2:4) із феноменальним голом українця Трубіна. А от минулого тижня «вершкові» взяли реванш завдяки голу Вінісіуса.

Де дивитися матч «Реал» – «Бенфіка»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

До слова, УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів. За мотивами конфлікту між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав вінгер лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жозе Моурінью вирішив залишитися поміж двох позицій
Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів
18 лютого, 12:28
Дезіре Дуе отримав «галактичний» варіант продовження кар'єри
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
19 лютого, 12:51
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10
Рубен Лофтус-Чік зазнав неприємної травми
Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»
23 лютого, 13:44
Душан Влаховіч матиме можливість залишитися в «Ювентусі»
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
23 лютого, 16:07
Джанлука Престіанні не зустрінеться з Вінісіусом Жуніором у матчі-відповіді
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
23 лютого, 16:44

Новини

Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді
Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді
Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну