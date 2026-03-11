«Реал» – «Манчестер Сіті». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про центральний поєдинок середи в головному єврокубку

Сьогодні, 11 березня 2026 року, мадридський «Реал» на арені «Бернабеу» прийме англійський «Манчестер Сіті» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Реал» – «Манчестер Сіті»

Королівський клуб на 10:45 11 березня поступається англійському гранду в симпатіях, вважають фахівці GGBET. Потенційну перемогу мадридців оцінено балом 3,56. Натомість на звитягу «містян» закладено коефіцієнт 2,04. На нічию за підсумком першого поєдинку виставлено кеф 3,85. Ще промовистіша ситуація з проходом у 1/4 фіналу. На вихід у наступну стадію «Манчестер Сіті» запропоновано коефіцієнт 1,35. Тим часом місце в чвертьфіналі для «Реала» оцінено балом 3,30. Зате на тотал більше 4,0 закладено кеф 3,84.

Передматчевий стан команд

На внутрішній арені обидва колективи мали непрості поєдинки. «Вершкові» лише в доданий арбітром час у Віго вирвали перемогу над «Сельтою». Голами відзначилися Чуамені та Вальверде. Натомість «містяни» виграли чергову кубкову дуель в «Ньюкасла». У п'ятому раунді Кубка Англії пропустили від «сорок» першими, але відповіли м'ячем Савіньйо в першому таймі. Після перерви заспів бразильця підтримав Мармуш. Єгипетський нападник оформив дубль.

У таборі «вершкових» виникла епідемія травм. Тренерський штаб має втрати фактично в кожній лінії. Не допоможуть Альваро Арбелоа оборонці Мілітан, Алаба та Каррерас, хавбеки Себальйос і Беллінгем, нападники Родріго та Мбаппе. А ще трійка виконавців (Гюйсен, Чуамені, Вінісіус) не зіграють у другому поєдинку, якщо отримають «гірчичник» у середу. На цьому фоні втрати оборонців Льюїса та Гвардіола, а також півзахисника Ковачіча виглядають для «Манчестер Сіті» не такими суттєвими.

Історія очних зустрічей

Поєдинки «Реала» з англійським грандом набули статусу класичного протистояння Ліги чемпіонів. Із сезону 2012/13 команди зіграли 15 матчів у головному єврокубку одна проти однієї. Незначна перевага наразі на боці мадридців – шість перемог проти п'яти. Останнє побачення команд відбулося у грудні торік. На основному етапі турніру «Манчестер Сіті» взяв гору на «Бернабеу» (2:1). На гол Родріго в «містян» знайшлася протидія – м'ячами відзначилися О'Райллі та Голанн.

У попередній кампанії колективи перетнулися у попередньому раунді плейоф. Королівський клуб трохи несподівано двічі переміг «Манчестер Сіті». Спершу мадридці підкорили «Етіхад» (3:2). Голанн двічі виводив «містян» уперед, але Мбаппе, Діас і Беллінгем зробили свою справу. У столиці Іспанії «Реал» приголомшив англійський гранд трьома голами в перші дві третини поєдинку. На хет-трик Мбаппе лише під завісу зустрічі відреагував Гонсалес (1:3 для «містян»).

Де дивитися матч «Реал» – «Манчестер Сіті»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».