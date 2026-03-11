Депутатка Думи влаштувала істерику через німецьких спортсменів, які відвернулися від прапора Росії

Журова згадала про «нацистський режим»

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова влаштувала істерику через вчинок німецьких спортсменів, які відвернулися від прапора Росії на церемонії нагородження на Паралімпіаді в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Під час церемонії нагородження Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори.

«Це їхні проблеми, це виглядає якось дивно. Якщо тільки вони, знову ж таки, не підтримують нацистський режим. У них тоді теж були і концтабори, і все інше, але ми ж про це не згадуємо. Тому стосовно нас було б дивно так поводитися, особливо паралімпійцям.

Очевидно, це їхня особиста історія. Можливо, зараз кожен спортсмен індивідуально висловлюватиметься з цього приводу, але треба розуміти, що вони не вічно це робитимуть. У будь-якому випадку вони всі думають, що наші повернулися назавжди. Ми теж можемо так поводитися по відношенню до Німеччини, але ми так не робимо. Може, вони забули, що їхні предки зробили з нашою країною, але ми так не робимо. Тому їх варто історії повчити», – сказала Журова.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.