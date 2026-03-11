Головна Спорт Новини
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Шльонськ» з Саноном у складі здобув перемогу над «Гурніком»

Санон відіграв 26 хвилин, набрав 12 очок, зробив 4 підбирання, 8 передач

Лідер чемпіонату Польщі «Шльонськ» з Іссуфом Саноном у складі під керівництвом Айнарса Багатскіса здобув перемогу над «Гурніком» Валбжик 100:75. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Іссуф Санон в цьому матчі відіграв 26 хвилин, набрав 12 очок (4/4 двоочкові, 0/7 триочкові, 4/5 штрафні), зробив 4 підбирання, 8 передач при 2 фолах та 2 втратах.

Максим Шульга провів третій матч в НБА, вийшовши на майданчик в грі його «Бостона» проти «Сан-Антоніо», який «Селтікс» програли 116:125. Шульга провів на майданчику 57 секунд, за які зробив 1 фол.

В NCAA «Орегон» програв «Меріленду» в першому раунді плейоф конференції Big Ten 60:70 і завершив сезон. Олександр Кобзистий відіграв 7 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 2 підбирання при 1 фолі.

Загалом в цьому сезоні Кобзистий зіграв у 18 матчах, в середньому граючи 9.5 хвилин, набирав 2.7 очка, 1.2 підбирання та 0.3 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
