Скільки «Бенфіка» заробила завдяки голу Трубіна

Гол Трубіна приніс «Бенфіці» додаткові кілька мільйонів євро

Гол воротаря Анатолія Трубіна у ворота мадридського «Реала» приніс «Бенфіці» не менше €2,675 млн. Про це повідомляє «Главком».

Завдяки результативному удару Трубіна «Бенфіка» заробила €0,275 млн за фініш на 24-й сходинці турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 і €1 млн за вихід до плейоф.

За майбутній домашній матч 1/16 фіналу лісабонський клуб може отримати понад €1,4 млн (квитки, атрибутика, напої і подібне).

Нагадаємо, Трубін присвятив Україні вирішальний гол мадридському «Реалу» й вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів. Результативний удар українця визнали найкращим у восьмому турі основного етапу.

Контракт воротаря з «Бенфікою» розраховано до кінця червня 2028 року. У сезоні-2025/26 Трубін пропустив 26 голів у 34-х матчах, 18 разів зберігши ворота лісабонського клубу "сухими". В 1/16 фіналу плейоф Ліги чемпіонів «орли» двічі зустрінуться з мадридським «Реалом».

