Расизму не було. УЄФА покарала Престіанні з «Бенфіки» за образи Вінісіуса

Спілка однаково знайшла причини покарати аргентинця

Вінгер лісабонської «Бенфіки» Джанлука Престіанні дискваліфікований на шість поєдинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Аргентинець отримав покарання за дискримінаційну поведінку. Однак, звинувачення в расизмі не підтвердилися. Натомість Престіанні визнали винним у гомофобії.

Дискваліфікація вінгера діятиме в турнірах під егідою УЄФА та матчах національних команд. Щоправда, реальний бан Престіанні виявився поблажливішим. Він гарантовано пропустить три матчі. Дискваліфікація ще на три – умовна з іспитовим дворічним терміном.

УЄФА також надіслала лист ФІФА, щоб покарання аргентинця діяло й на світовому рівні. Щоправда, за плечима вінгера лише один поєдинок у складі національної команди. Найімовірніше, йому доведеться пропустити старт єврокубків у наступному сезоні. Один матч бану Престіанні вже відбув.

Під час першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив аргентинця у расизмі. Бразилець заявив арбітру, що суперник обізвав його «мавпою». Водночас низка медіа вже тоді наполягала, що насправді Престіанні обізвав суперниками «пед*ком».

Раніше УЄФА винесла перше покарання за мотивами конфлікту. За попереднім аналізом сутички між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав півзахисника лісабонців Престіанні. Його усунули на матч-відповідь попереднього раунду плейоф.

