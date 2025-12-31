Головна Спорт Новини
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Іван приєднається до Олександра Сватка, Геннадія Синчука та Євгена Чеберка, які теж грають в американській лізі
фото: офіційний сайт ФК «Монреаль»

Лосенко гратиме у Канаді

Канадський футбольний клуб «Монреаль», який виступає в американській Major League Soccer, офіційно повідомив про перехід центрального півзахисника донецького «Шахтаря» Івана Лосенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу. 

21-річний українець приєднався до команди на правах оренди строком на один рік. Контракт також передбачає можливість продовження співпраці ще на два сезони – до літа 2028 року. У разі реалізації всіх опцій пролонгації «Монреаль» отримає право на повноцінний викуп трансферних прав гравця. Водночас донецький клуб зберіг за собою пункт про пріоритетний зворотний викуп футболіста. Фінансові деталі угоди сторони вирішили не розкривати.

Лосенко став другим українським футболістом у складі канадської команди. Раніше до «Монреаля» приєднався ще один вихованець українського футболу – Геннадій Синчук. Очікується, що наявність співвітчизника полегшить адаптацію півзахисника до нового чемпіонату та умов заокеанського футболу.

Спортивний директор «Монреаля» Лука Сапуто, коментуючи підписання Лосенка, відзначив його технічний рівень, культуру пасу, ігрове мислення та здатність ефективно діяти між лініями. За словами функціонера, клуб розраховує, що молодий півзахисник посилить середню ланку команди та допоможе покращити результати після 13-го місця у Східній конференції за підсумками минулого сезону MLS.

Іван Лосенко є вихованцем академії «Шахтаря» та має досвід виступів за юнацькі й молодіжну збірні України (U16, U19, U21). Першу половину сезону 2025/26 він провів в оренді у складі «Кудрівки», де взяв участь у 13 матчах. Раніше півзахисник також виступав за «Інгулець», у складі якого восени 2024 року дебютував на професійному рівні та відзначився першим забитим м’ячем.

Нагадаємо, що 14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем». Мирослав Васьковський є вихованцем академії «Локомотива» (Київ), а з 2022 року він виступав за «Аустрію» (Відень, Австрія).

