У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду

Алехандро Діас став автором історичного забитого м'яча

У суботу, 18 квітня, під час матчу Канадської Прем'єр-ліги між клубами «Пасіфік» та «Галіфакс Вондерерс» було вперше на професійному рівні зараховано взяття воріт згідно з експериментальним правилом «денного світла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Суть нововведення

Новинка, яку активно просуває голова відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер, полягає у радикальній зміні трактування положення «поза грою». За чинними правилами, гравець вважається в офсайді, якщо будь-яка частина його тіла, якою можна забити гол, перебуває ближче до лінії воріт, ніж другий останній суперник. Натомість експериментальне правило передбачає, що нападник перебуває в офсайді лише тоді, коли між ним та захисником є чітко видимий фізичний просвіт, так зване «денне світло». Якщо ж частини тіл гравців хоча б мінімально перекриваються в проекції, положення «поза грою» не фіксується.

Історичний гол «з денним світлом»

Гол Алехандро Діаса став першим прецедентом, коли ігрова ситуація, що за стандартними правилами вважалася б офсайдом, завершилася легітимним взяттям воріт. Канадська Прем'єр-ліга цього сезону виступає головним випробувальним полігоном для ФІФА. Вибір чемпіонату пояснюється відсутністю в лізі системи відеоасистента арбітра, що дозволяє перевірити, як нове правило впливає на швидкість прийняття рішень суддями в реальному часі та чи допомагає воно усунути проблему «міліметрових» офсайдів, які часто стають причиною тривалих пауз у топ-чемпіонатах.

Попри очікування, що така реформа стимулюватиме атакуючий футбол та підвищить результативність, ініціатива має чимало критиків. Скептики наголошують, що правило «денного світла» надає надмірну перевагу форвардам, змушуючи захисні лінії розташовуватися значно глибше, що може призвести до менш видовищної гри через перенасичення оборони.

Результати канадського експерименту, що базуються на досвіді попередніх випробувань у молодіжних лігах Італії та Нідерландів, будуть представлені Міжнародній раді футбольних асоціацій наприкінці 2026 року. У разі позитивного висновку, нова інтерпретація офсайду може стати обов'язковою для всього світового футболу вже з європейського сезону 2027/28.

