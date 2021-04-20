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    УЄФА терміново шукає гроші для збільшення бюджету Ліги чемпіонів

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    Схоже, клуби отримуватимуть більше грошей за участь у Лізі чемпіонів - УЄФА терміново шукає гроші для збільшення бюджету Ліги чемпіонів
    Схоже, клуби отримуватимуть більше грошей за участь у Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    У відповідь на створення провідними клубами Суперліги футбольний союз посилює позиції існуючого турніру

    Гром гримить і блискавки літають. На футбольному Олімпі ті, хто заробляє гроші й ті, хто їх розподіляє, пішли один на одного «свинею». Провідні клуби Англії, Іспанії та Італі запланували на серпень старт Суперліги і це поклало початок небаченої досі ворожнечі у спорті.

    Голова УЄФА Александер Чеферін вже попередив футболістів дюжини клубів-засновників Суперліги про те, що вони не зможуть брати участь у чемпіонатах світу та Європи. А на Конгресі УЄФА пояснив свою позицію.

    «Купка клубних босів намагається приватизувати футбол. Вони хочуть нав'язати свої умови і взяти в руки нашу спадщину. Якби Суперлігу вирішили сформувати 30-40 років тому, то в ній би грали «Ноттінгем Форест», «Стяуа», «Црвена Звезда», «Гамбург», ПСВ. Футбол розвивається. Тим, хто зараз великий і недоторканий мають згадати, звідки вони вийшли і завдяки чому стали європейськими гігантами. Де б вони були без УЄФА? Футбол – це останній колективний актив суспільства, його не можна приватизувати», – сказав Чеферін.

    Крім того стало відомо, що УЄФА терміново шукає гроші для збільшення бюджету Ліги чемпіонів і веде переговори з британським інвестиційним фондом, повідомляє RMC Sport.

    За інформацією джерела, організація хоче збільшити стартовий бюджет турніру з €4,5 млрд до €7 млрд. УЄФА планує запросити в турнір європейські команди, які відмовляться від участі в Суперлізі. Проект обговорюється вже кілька тижнів. Повідомляється, що він спрямований на посилення позицій Ліги чемпіонів з додатковим доходом для клубів.

    Проект європейської Суперліги передбачає створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у ній підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», «Інтер», «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем».

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