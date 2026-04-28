«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

фото: Setanta

Сьогодні, 28 квітня 2026 року, паризький «ПСЖ», у складі якого грає українець Ілля Забарний, та мюнхенська «Баварія» зіграють перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «ПСЖ» – «Баварія»

Поєдинок відбудеться на «Парк де Пренс» у Парижі. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «ПСЖ» – «Баварія» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Півфінали Ліги чемпіонів пройдуть 28-29 квітня та 5-6 травня 2026 року. Фінал турніру буде зіграний 30 травня 2026 року в Будапешті (Угорщина).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу
Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ
Вчора, 12:26
Едер Мілітан дивитиметься турнір лише по ТБ
Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026
25 квiтня, 16:19
Гучне падіння «лисиць» в трясовину триває
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Назар Домчак може невдовзі переїхати у французький чемпіонат
Воротар «Карпат» Домчак потрапив у сферу інтересів титулованого французького клубу
21 квiтня, 13:05
McDonald's вирішив таким чином підтримати гравців перед Чемпіонатом світу з футболу
Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
18 квiтня, 22:25
«Орли» високо злетіли в британській столиці
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
16 квiтня, 15:38
Браян Броббі став жертвою цькувань у соціальних мережах, що є вже традиційним явищем для англійського футболу
Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
14 квiтня, 10:41
Дані Карвахаль перетворився в резервіста
Капітан «Реала» незадоволений браком ігрового часу в сезоні
10 квiтня, 13:49
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30

Новини

Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Новини

Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
