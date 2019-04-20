Результативний пас Малиновського приблизив «Ґенк» до чемпіонства в Бельгії (відео)



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Руслан Малиновський - один із лідерів «Ґенка» krcgenk.be

Український півоборонець віддав 13-й результативний пас за свій клуб

У п'ятому турі етапу плей-оф футбольного чемпіонату Бельгії український півоборонець «Ґенка» Руслан Малиновський допоміг своїй команді обіграти на виїзді «Стандард» - 3:1.

Руслан на 52-й хвилині віддав результативну передачу на Мбвану Самату. Після цього м'ячі гості повели 0:2. В цьому сезоні Малиновський забив за «Ґенк» 15 м’ячів і віддав 13 гольових передач.

У чемпіонаті Бельгії триває етап плей-оф. «Ґенк» очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого конкурента «Брюґґе» на сім очок. Наступний матч «Ґенк» зіграє 27 квітня проти «Ґента».