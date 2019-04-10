Футболіст, якому українець Малиновський розсік бутсою обличчя, виступив на захист нашого гравця
-
Розсилка
Несподівана заява Бірґера Ферстрете
Український півоборонець «Ґенка» Руслан Малиновський заробив вилучення в матчі третього туру другого етапу чемпіонату Бельгії проти «Ґента». Українець у компенсований арбітром час зачепив бутсою обличчя гравця суперників Бірґера Ферстрете.
За підсумками інциденту прокурор бельгійської футбольної асоціації вимагає для Руслана максимального, семиматчевого покарання. Мовляв, грубість українця була свідомою.
Розгляд справи з винесенням дискваліфікації українцю має відбутися найближчим часом. У цю мить несподівано пролунала заява самого Ферстрете. Бірґер вважає, що Малиновський вдарив його ненавмисно, в ігровому епізоді.
«Я хотів би подякувати вам за велику підтримку, яку я отримав в останні дні після нещасного епізоду з Русланом Малиновським. Я вже тренувався з групою сьогодні. Крім синця під оком і подряпин все добре. Я також подивився на цей епізод після гри, і гадаю, що це було ненавмисне, а швидше, невдале зіткнення. А тепер потрібно зосередитись на наступній грі в суботу», - – написав Ферстрете у своєму Twitter.