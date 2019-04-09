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    Прокурор Бельгійської футбольної асоціації: Якби Малиновський не хотів травмувати суперника, то прибрав би ногу (відео)

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    Не виключено, що минулої суботи сезон для Руслана Малиновського завершився - Прокурор Бельгійської футбольної асоціації: Якби Малиновський не хотів травмувати суперника, то прибрав би ногу (відео)
    Не виключено, що минулої суботи сезон для Руслана Малиновського завершився
    Укрінформ

    Українцеві світить максимальна дискваліфікація

    Прокурор Королівської бельгійської футбольної асоціації Кріс Ваґнер вимагає сурового покарання для українського хавбека «Ґенка» Руслана Малиновського за епізод із травмою, яку він наніс супернику під час матчу проти «Ґента».

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    Малиновський у матчі третього туру другого етапу Ліги Жюпіле забив «Ґенту» обидва м’ячі, його команда перемогла 2:1, але наостанок герой матчу отримав червону картку за фол проти суперника, якому він травмував обличчя шипами бутсів.

    Кріс Ваґнер вважає, що дії українця були навмисними і вимагає дискваліфікувати Руслана Малиновського на 7 матчів і оштрафувати на 7 000 євро.

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    «Якби це був мимовільний рух ногою людини, яка знає, як падати, щоб не отримати травми, то, по-перше, ця нога пішла б зовсім в іншому напрямку. А по-друге, не з такою силою. Вважаю, що порушник усе зробив свідомо», - наводить слова юриста видання sport.be.

    Якщо «Ґенк» погодиться зі звинуваченнями, Малиновський більше не зіграє в складі команди в нинішньому сезоні, оскільки до фінішу залишилося як раз сім турів. Якщо «Ґенк» вирішить опротестувати покарання в Комісії зі спорів, справу буде передано туди лише 12 квітня.

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