Стало відомо, хто з українців понесе прапор на церемонії закриття Олімпіади

Нашу делегацію очолить веслувальниця Людмила Лузан

Прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо буде веслувальниця Людмила Лузан. В Японії спортсменка виграла срібну і бронзову нагороди у каное.

«Для мене це дуже велика честь. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу вибороти дві олімпійські нагороди. З гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить», – наводить слова Лузан офіційний сайт НОК.

На церемонії відкриття Олімпіади український прапор несли чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин та 3-разова призерка Олімпійських Ігор Олена Костевич.

На Олімпіаді у Токіо Лузан здобула «срібло» у каное-двійці на 500 метрів у парі з Анастасією Четверіковою та «бронзу» у каное-одиночці на 200-метрівці.

Церемонія закриття Олімпіади відбудеться у неділю, 8 серпня, о 13:00.

Всі медалі збірної України на Іграх у Токіо.