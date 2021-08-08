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    Стало відомо, хто з українців понесе прапор на церемонії закриття Олімпіади

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    Людмила Лузан буде прапороносцем збірної України - Стало відомо, хто з українців понесе прапор на церемонії закриття Олімпіади
    Людмила Лузан буде прапороносцем збірної України
    Фото: НОК

    Нашу делегацію очолить веслувальниця Людмила Лузан

    Прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо буде веслувальниця Людмила Лузан. В Японії спортсменка виграла срібну і бронзову нагороди у каное.

    «Для мене це дуже велика честь. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу вибороти дві олімпійські нагороди. З гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить», – наводить слова Лузан офіційний сайт НОК.

    На церемонії відкриття Олімпіади український прапор несли чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин та 3-разова призерка Олімпійських Ігор Олена Костевич.

    На Олімпіаді у Токіо Лузан здобула «срібло» у каное-двійці на 500 метрів у парі з Анастасією Четверіковою та «бронзу» у каное-одиночці на 200-метрівці.

    Церемонія закриття Олімпіади відбудеться у неділю, 8 серпня, о 13:00.

    Всі медалі збірної України на Іграх у Токіо.

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    Теги: Олімпіада
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    Стало відомо, хто з українців понесе прапор на церемонії закриття Олімпіади