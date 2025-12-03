Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

Три турніри та цілий місяць додаткових бонусів для гравців

GGBET запускає новорічну акцію «Різдвяний драйв», яка проходитиме на ggbet.ua з 1 грудня по 15 січня. Основою промо стане турнірна серія з трьох етапів, а в грудні гравці додатково отримають доступ до адвент-календаря та ексклюзивних квестів.

Турніри розподілені на три послідовні стадії: «Турнірний спринт» (1–15 грудня), «Різдвяна першість» (16–31 грудня) та фінальне «Новорічне гран-прі» (1–15 січня). За підсумками кожного етапу гравці з верхніх позицій турнірних таблиць отримають грошові винагороди та призи, серед яких телевізор телевізор ЕлДжі МініЛЕД 86, Айфон 17 про макс, Айпад про 13 М4, Макбук про 14 М4, електросамокат Сегвей, проєктор Хайсенс про, холодильник Смег та інші подарунки. Призовий фонд кожного турніру становить 1 000 000 грн, і всі фізичні призи можна замінити на грошовий еквівалент.

Кількість призових місць становить 250 у кожному турнірі (усього 750 за три етапи). Бали нараховуються за кожні 30 грн виграшу у слотах, що беруть участь у турнірі: наприклад, якщо один спін приніс 1500 грн виграшу, гравець отримує 50 балів. Щоб приєднатися до турніру, потрібно перейти на сторінку турніру, та натиснути кнопку «Взяти участь».

Грудень у межах акції доповнюють дві окремі активності. «Календар GG-бонусів» працює як адвент-календар: щодня відкривається нова комірка з бонусом, а загалом у цьому блоці буде розіграно до 300 000 грн бонусних коштів і 3 000 фріспінів*. «Драйвовий квест» пропонує щотижневі челенджі, за проходження яких передбачені ексклюзивні офери та покращені бонуси.

Деталі та умови участі – на офіційному сайті ggbet.ua.

Пропозиція діє на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

*Під наданням бонусу/фріспіну розуміється його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: спринт Серія А календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
2 листопада, 22:34
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
11 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
14 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
16 листопада, 22:00
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
26 листопада, 23:00
Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва
18 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
24 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
25 листопада, 22:00

Новини

Чемпіонка світу з велоспорту росіянка Бурлакова потрапила до бази «Миротворця»
Чемпіонка світу з велоспорту росіянка Бурлакова потрапила до бази «Миротворця»
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн
Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль зіграє на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль зіграє на чемпіонаті світу
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну