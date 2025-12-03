«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

Три турніри та цілий місяць додаткових бонусів для гравців

GGBET запускає новорічну акцію «Різдвяний драйв», яка проходитиме на ggbet.ua з 1 грудня по 15 січня. Основою промо стане турнірна серія з трьох етапів, а в грудні гравці додатково отримають доступ до адвент-календаря та ексклюзивних квестів.

Турніри розподілені на три послідовні стадії: «Турнірний спринт» (1–15 грудня), «Різдвяна першість» (16–31 грудня) та фінальне «Новорічне гран-прі» (1–15 січня). За підсумками кожного етапу гравці з верхніх позицій турнірних таблиць отримають грошові винагороди та призи, серед яких телевізор телевізор ЕлДжі МініЛЕД 86, Айфон 17 про макс, Айпад про 13 М4, Макбук про 14 М4, електросамокат Сегвей, проєктор Хайсенс про, холодильник Смег та інші подарунки. Призовий фонд кожного турніру становить 1 000 000 грн, і всі фізичні призи можна замінити на грошовий еквівалент.

Кількість призових місць становить 250 у кожному турнірі (усього 750 за три етапи). Бали нараховуються за кожні 30 грн виграшу у слотах, що беруть участь у турнірі: наприклад, якщо один спін приніс 1500 грн виграшу, гравець отримує 50 балів. Щоб приєднатися до турніру, потрібно перейти на сторінку турніру, та натиснути кнопку «Взяти участь».

Грудень у межах акції доповнюють дві окремі активності. «Календар GG-бонусів» працює як адвент-календар: щодня відкривається нова комірка з бонусом, а загалом у цьому блоці буде розіграно до 300 000 грн бонусних коштів і 3 000 фріспінів*. «Драйвовий квест» пропонує щотижневі челенджі, за проходження яких передбачені ексклюзивні офери та покращені бонуси.

Деталі та умови участі – на офіційному сайті ggbet.ua.

Пропозиція діє на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

*Під наданням бонусу/фріспіну розуміється його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.