Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 3 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

3 листопада православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Це свято присвячене вірі та мужності трьох подвижників, які прийняли смерть за християнські переконання в Персії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

3 листопада православна церква вшановує пам'ять трьох священномучеників, які постраждали за віру в IV столітті, під час жорстоких гонінь перського царя Шапура II.

Священномученик Акепсим був єпископом і вів благочестиве життя. У похилому віці його схопили та примушували відректися від Христа, але він залишився непохитним. За це його піддали тяжким тортурам.

Священномученик Йосиф був пресвітером (священником), а священномученик Айтал – дияконом. Вони були учнями та послідовниками Акепсима. Коли їх заарештували, вони також продемонстрували надзвичайну стійкість.

Усі троє святих не піддалися мукам і були страчені, засвідчивши свою віру мученицькою смертю.

Молитви дня

О, святі священномученики Христові Акепсиме, Йосифе та Айтале! Ви, що мужністю своєю та непохитною вірою прославили ім’я Господнє, моліть Бога за нас, грішних. Зміцніть нас у вірі, даруйте нам силу духу, щоб ми могли протистояти спокусам та ворогам. Випросіть у Господа для нас прощення гріхів, мир та благословення. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі також був відомий як Іларіонів день або Іларіон. За народними прикметами, звертали увагу на такі знаки: