Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 15 листопада в церковному календарі – Початок Різдвяного посту та День пам’яті святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Православна церква також вшановує пам'ять святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва, які відомі як покровителі сімейного щастя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Початок Різдвяного посту

Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

15 листопада розпочинається Різдвяний піст (або Пилипівка), який триває 40 днів, готуючи вірян до свята Різдва Христового (25 грудня). Це час духовного очищення, посиленої молитви та стриманості в їжі та розвагах. Його мета – принести духовну жертву Богові, щоб із чистим серцем зустріти народження Спасителя.

День пам’яті святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва фото 2

Церква вшановує пам'ять трьох ранньохристиянських мучеників, які жили у місті Едесі. Гурій та Самон були засуджені та страчені за проповідь християнства під час гонінь у III столітті. Диякон Авів постраждав пізніше, він був спалений за свою вірність Христу.

Цих святих особливо шанують як покровителів сімейного вогнища та заступників жінок, які моляться про благополуччя у шлюбі та захист від зради чи нечестивого ставлення з боку чоловіків.

Молитви дня

О, святі мученики та ісповідники Христові, Гурію, Самоне і Авіве! До вас, як до швидких помічників, прибігаємо і зі щирою вірою молимось: не відкиньте нас, негідних, що просимо у ваших молитов. Будьте для нас захисниками у біді та скорботі, моліть Господа, щоб дарував мирне життя, міцну віру, сімейне щастя та захист від усякого зла. Збережіть нас від спокус, зміцніть у надії на спасіння і виблагайте нам прощення гріхів.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки здавна вірили у силу цього дня для захисту будинку та родини.

  • Якщо на Гурія і Самона йде сніг – він пролежить аж до великої повені навесні.
  • Якщо цього дня сильний вітер – зима буде суворою та сніжною.
  • Початок Різдвяного посту вважався часом духовного та фізичного очищення, коли варто відмовитися від гучних гулянь та м'ясної їжі.
  • Вважалося, що цього дня добре допомагати жебракам – це приносило достаток у дім.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

