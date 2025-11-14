Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 15 листопада в церковному календарі – Початок Різдвяного посту та День пам’яті святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Православна церква також вшановує пам'ять святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва, які відомі як покровителі сімейного щастя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Початок Різдвяного посту

15 листопада розпочинається Різдвяний піст (або Пилипівка), який триває 40 днів, готуючи вірян до свята Різдва Христового (25 грудня). Це час духовного очищення, посиленої молитви та стриманості в їжі та розвагах. Його мета – принести духовну жертву Богові, щоб із чистим серцем зустріти народження Спасителя.

День пам’яті святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

Церква вшановує пам'ять трьох ранньохристиянських мучеників, які жили у місті Едесі. Гурій та Самон були засуджені та страчені за проповідь християнства під час гонінь у III столітті. Диякон Авів постраждав пізніше, він був спалений за свою вірність Христу.

Цих святих особливо шанують як покровителів сімейного вогнища та заступників жінок, які моляться про благополуччя у шлюбі та захист від зради чи нечестивого ставлення з боку чоловіків.

Молитви дня

О, святі мученики та ісповідники Христові, Гурію, Самоне і Авіве! До вас, як до швидких помічників, прибігаємо і зі щирою вірою молимось: не відкиньте нас, негідних, що просимо у ваших молитов. Будьте для нас захисниками у біді та скорботі, моліть Господа, щоб дарував мирне життя, міцну віру, сімейне щастя та захист від усякого зла. Збережіть нас від спокус, зміцніть у надії на спасіння і виблагайте нам прощення гріхів. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки здавна вірили у силу цього дня для захисту будинку та родини.