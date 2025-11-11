Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 листопада в церковному календарі – День пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

12 листопада християни вшановують пам'ять священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького, який віддав життя за єдність Церкви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

12 листопада Східні Католицькі Церкви (зокрема УГКЦ) вшановують пам'ять священномученика Йосафата Кунцевича (бл. 1580–1623). Йосафат народився у Володимирі-Волинському, вступив до василіанського монастиря у Вільнюсі, де прославився як великий подвижник, проповідник та реформатор чернечого життя.

У 1617 році він став архієпископом Полоцьким. Святий Йосафат був ревним прихильником Берестейської унії (об'єднання Київської митрополії з Католицькою Церквою). Його діяльність викликала сильний спротив, і 12 листопада 1623 року він був убитий противниками Унії у Вітебську. Його мученицька смерть призвела до зміцнення позицій Унійної Церкви, і він був канонізований у 1867 році.

Молитви дня

О, священномученику Йосафате! Ти, що кров’ю своєю засвідчив вірність Єдиній Церкві та не побоявся страждань задля єдності, молимо Тебе: зміцни нашу віру, даруй нам мужність протистояти неправді та розколу. Допоможи нам берегти мир у серцях і єднання у громаді, аби і ми сподобились Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали 12 листопада, яке часто називали Передзимником, переломним моментом для погоди.

  • Якщо вранці густий туман – це вважалося знаком швидкого потепління.
  • Якщо на Йосафата вдарив мороз – зима буде нестабільною, з частими відлигами.
  • Сильний вітер – до вітряної та суворої зими.
  • Приліт синиць до оселі – вірна ознака швидких морозів.

Цей день традиційно вважався сприятливим для добрих справ і милостині, наслідуючи приклад святителя Іоана Милостивого.

Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
