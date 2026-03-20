Усик привіз Джошуа до Києва (фото, відео)

Український боксер влаштував британському спортсмену екскурсію столицею

39-річний чинний чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик привіз до Києва свого колишнього суперника Ентоні Джошуа. Вони разом відвідають вечір боксу Rising Stars, де відбудеться дебют Олександра Хижняка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського спортсмена.

«Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!» – написав Усик.

Згодом Усик повідомив про те, що провів невеличку екскурсію для Джошуа. Він зазначив, що розповідав британському спортсмену про культуру України та знайомив його з національними стравами.

Очікується, що обидва боксери стануть гостями турніру в Лісниках під Києвом. Турнір, де битиметься Хижняк, відбудеться 21 березня та пройде в готельному комплексі Equides Club. Початок шоу заплановано на 17:30. Хижняк зійдеться у двобої з колумбійцем Вілмером Бароном.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк має намір у цьому році чи на початку наступного повернутися на ринг. Хижняк народився й проживає в Полтаві. Має прізвисько «Полтавський танк» через свою манеру ведення бою. Тренує боксера його батько Олександр Хижняк-старший.

У 2024 році у Парижі Олександр Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі. Востаннє 2012 року «золото» здобув Василь Ломаченко та Олександр Усик.

До слова, Олександр Усик підтвердив, що хоче провести прощальний поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі. Раніше Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном.

Українець на професійному ринзі здобув 24 перемоги, з яких 15 – достроково. Олександр дебютував у професійному боксі у листопаді 2013 року.