Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй

Українські санкарі вперше в історії виграли загальний залік Кубка Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26. За підсумками дев'яти стартів сезону українські спортсмени здобули перемогу в загальному заліку одразу у двох дисциплінах.

Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубка Націй в Альтенберзі, поступившись лідеру 0.208 секунди. Цей результат дозволив українцю зафіксувати свою перемогу в загальному заліку Кубка Націй серед чоловічих одномісних саней.

Даниїл Марціновський та Богдан Бабура тріумфували на німецькій трасі, здобувши «золото» етапу в змаганнях двомісних саней. Завдяки стабільним виступам упродовж сезону дует також став переможцем загального заліку Кубка Націй у своїй дисципліні.

Це історичне досягнення для українського санного спорту – раніше нашим атлетам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй!

Сьогоднішні старти передували заключному етапу Кубка світу, який відбудеться тут же, в Альтенберзі. Змагання відбудуться упродовж 7-8 березня 2026 року – вони закриватимуть міжнародний календар змагань сезону 2025/26.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце