Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй
У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26
Українські санкарі вперше в історії виграли загальний залік Кубка Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26. За підсумками дев'яти стартів сезону українські спортсмени здобули перемогу в загальному заліку одразу у двох дисциплінах.
Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубка Націй в Альтенберзі, поступившись лідеру 0.208 секунди. Цей результат дозволив українцю зафіксувати свою перемогу в загальному заліку Кубка Націй серед чоловічих одномісних саней.
Даниїл Марціновський та Богдан Бабура тріумфували на німецькій трасі, здобувши «золото» етапу в змаганнях двомісних саней. Завдяки стабільним виступам упродовж сезону дует також став переможцем загального заліку Кубка Націй у своїй дисципліні.
Це історичне досягнення для українського санного спорту – раніше нашим атлетам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй!
Сьогоднішні старти передували заключному етапу Кубка світу, який відбудеться тут же, в Альтенберзі. Змагання відбудуться упродовж 7-8 березня 2026 року – вони закриватимуть міжнародний календар змагань сезону 2025/26.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
