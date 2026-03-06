Головна Спорт Новини
Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй
Раніше українським атлетам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй
фото: International Luge Federation

У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26

Українські санкарі вперше в історії виграли загальний залік Кубка Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26. За підсумками дев'яти стартів сезону українські спортсмени здобули перемогу в загальному заліку одразу у двох дисциплінах.

Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубка Націй в Альтенберзі, поступившись лідеру 0.208 секунди. Цей результат дозволив українцю зафіксувати свою перемогу в загальному заліку Кубка Націй серед чоловічих одномісних саней.

Даниїл Марціновський та Богдан Бабура тріумфували на німецькій трасі, здобувши «золото» етапу в змаганнях двомісних саней. Завдяки стабільним виступам упродовж сезону дует також став переможцем загального заліку Кубка Націй у своїй дисципліні.

Це історичне досягнення для українського санного спорту – раніше нашим атлетам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй!

Сьогоднішні старти передували заключному етапу Кубка світу, який відбудеться тут же, в Альтенберзі. Змагання відбудуться упродовж 7-8 березня 2026 року – вони закриватимуть міжнародний календар змагань сезону 2025/26.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
