Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Директор команди Усика пояснив, чому не відбувся бій із Вайлдером

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: Fb Олександра Усика

Лапін: У боксі таке буває – поки тривають переговори, з'являються інші можливості

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, пояснив, чому не змогли домовитися про поєдинок з американцем Діонтеєм Вайлдером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing News.

«Ми обговорили можливість організації поєдинку з Вайлдером та спочатку планували, що він відбудеться в США. Однак переговори затяглися сильніше, ніж ми очікували, і Вайлдер погодився на бій з Чісорою. У боксі таке буває – поки тривають переговори, з'являються інші можливості», – заявив Лапін.

Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги, з яких 15 – достроково. Олександр дебютував у професійному боксі у листопаді 2013 року.

Нагадаємо, Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном.

Як повідомлялося, нещодавно Олександр Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Він з’явився на полі у другому таймі під 17 номером за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу. Олександр зіграв близько 15 хвилин. 

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь «Полісся».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Теги: Діонтей Вайлдер Олександр Усик бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Середняк Формули-1 опинився під ризиком дискваліфікації – ЗМІ
Директор команди Усика пояснив, чому не відбувся бій із Вайлдером
Скелетоніст Лавренюк: У вільний від тренувань час навчаюся у двох університетах
«Ювентус» знайшов нового форварда в чемпіонаті Англії – інсайдер
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
Тимчасова очільниця Венесуели оголосила вихідний на честь історичної перемоги над США
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua