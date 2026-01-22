Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів

На рахунку Левандовські вже 106 голів у Лізі чемпіонів

Центральний нападник Роберт Левандовські досягнув позначки в 20 голів за «Барселону» в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У 33-му для Левандовські матчі Ліги чемпіонів у футболці «Барселони» клуб гостював у празької «Славії» (4:2). Після автогола наприкінці першого тайму дуелі 37-річний поляк реабілітувався перед уболівальниками, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Таким чином Левандовські повторив досягнення Кріштіану Роналду, Гаррі Кейна й Неймара, яким раніше теж удалося відзначитися 20-ма й більше голами в Лізі чемпіонів, представляючи два різні клуби. Свого часу поляк 69 разів засмучував суперників «Баварії» у 78-ми поєдинках за неї.

Загалом на рахунку Левандовські 106 голів у 15-ти поспіль кампаніях найстатуснішого єврокубка. Більше результативних ударів мають тільки Ліонель Мессі (129) і вже згаданий вище Роналду (140).

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли повернеться до гри один із лідерів «Барселони».