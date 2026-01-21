Мбаппе повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе спробує перевершити бомбардирське досягнення ексзірки мадридського «Реала»

Центральний нападник мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе повторив рекорд колишнього гравця клубу Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta.

Вчора, 20 січня 2026 року, 27-річний француз двічі уразив ворота рідного для нього «Монако» в рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Тепер на рахунку Мбаппе 11 голів і таким чином він зрівнявся з Роналду, який у сезоні-2015/16 встановив рекорд, відзначившись найбільшою в історії кількістю результативних ударів протягом одного групового/основного етапу найстатуснішого єврокубка. Обом для досягнення відповідної позначки знадобилися шість матчів.

Загалом француз у ході поточної кампанії відзначився 32-ма голами й п'ятьма асистами в 27-ми поєдинках усіх турнірів. Контракт Мбаппе з мадридським «Реалом» розраховано до кінця червня 2029 року.

«Монако» «Реал» розтрощив у Мадриді (6:1) і опинився на другій сходинці турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Підопічні Альваро Арбелоа точно зіграють у плейоф, але невідомо, чи уникнуть вони участі в 1/16 фіналу. Наступної середи, 28 січня 2026 року, гранд гостюватиме в лісабонської «Бенфіки».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Португалії невідомий чоловік підпалив статую Кріштіану Роналду.