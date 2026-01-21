Головна Спорт Новини
У Португалії невідомий чоловік підпалив статую Роналду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Португалії невідомий чоловік підпалив статую Роналду
Поліція встановлює особу порушника

Статуя Роналду встановлена ​​у місті Фуншал на острові Мадейра

Чоловік підпалив статую капітана збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Correio da Manha.

Статуя встановлена ​​у місті Фуншал на острові Мадейра, звідки футболіст родом. 

Чоловік виклав відеоролик, в якому облив статую займистою рідиною і підпалив її. Поліція встановлює особу порушника.

40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

