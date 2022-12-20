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Роналду перейде в «Аль-Наср»? ЗМІ оприлюднили деталі контракту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду перейде в «Аль-Наср»? ЗМІ оприлюднили деталі контракту
Роналду стане статусним підписанням «Аль-Насра»
фото з відкритих джерел

З 37-річним Роналду клуб планує укласти контракт до літа 2025 року

Клуб «Аль-Наср», який виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії, очікує, що форвард Кріштіану Роналду прибуде до команди до кінця 2022 року. Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, з 37-річним футболістом планують укласти контракт до літа 2025 року, за яким він отримуватиме €200 млн щосезону.

У Саудівській Аравії прибуття Кріштіану Роналду вважають статусним підписанням, завдяки якому країна з'явиться на футбольній карті світу. Саудівці сподіваються, що цей трансфер допоможе їм виграти боротьбу за проведення Чемпіонату світу 2030 року. Проєкт, який вони розпочали, є амбітним і передбачає повне занурення у світ спорту з привабливими змаганнями. Це вже випробувано на Суперкубку Іспанії, Формулі-1, гольфі та стрибках. Підсумком має стати проведення Чемпіонат світу-2030.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Аль-Наср» Кріштіану Роналду

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