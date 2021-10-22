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    Збірна України з перемоги стартувала у відборі на жіночий чемпіонат світу з футболу

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    Українки з перемоги стартували у відборі на чемпіонат світу - Збірна України з перемоги стартувала у відборі на жіночий чемпіонат світу з футболу
    Українки з перемоги стартували у відборі на чемпіонат світу
    Фото: УАФ

    У першій грі кваліфікації наша команда розгромила Фарерські острови

    Національна жіноча команда України з футболу останньою з команд своєї групи вступила в боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату світу. На стадіоні «Колос» в Ковалівці дівчата тренера Наталії Зінченко оформили комфортну перевагу. На 16-й хвилині Козлова головою замкнула подачу Апанащенко, а перед перервою після прострілу Шматко відзначилась Кравчук. У другій половині гри на 57-й хвилині Хаванська зробила закидання із глибини, а Бойченко з лінії воротарського переправила м’яч у сітку. На 79-й хвилині четвертий гол українок після подачі Калініної з кутового оформила Корсун. Могли синьо-жовті забити ще, зокрема, кілька нагод мала Хімич, а Козлова влучила в поперечину. У підсумку синьо-жовті зупинилися на рахунку 4:0.

    За чотири дні, 26 жовтня, українки на цьому ж стадіоні зіграють свій другий поєдинок відбору – проти лідерок групи іспанок (початок – о 17.00).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України з перемоги стартувала у відборі на жіночий чемпіонат світу з футболу