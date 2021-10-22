  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер чемпіон СРСР, експерт телеканалу «Футбол» Сергій Морозов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Помер чемпіон СРСР, експерт телеканалу «Футбол» Сергій Морозов
    Фото з відкритих джерел

    Колишній тренер пішов у засвіти на 72 році життя

    Чемпіон СРСР у складі «Зорі», колишній тренер вінницької «Ниви», яку виводив до фіналу Кубку України Сергій Морозов помер на 72-році життя. Про це повідомив директор телеканалів «Футбол 1/2/3» Олександр Денисов.

    Протягом кар'єри гравця Морозов виступав за молодіжну команду київського «Динамо», вінницький «Локомотив», чернігівську «Десну», «Шахтар» з Кадіївки, «Зорю» (у складі якої став чемпіоном СРСР у 1972 році), московський ЦСКА. Сергій Юрійович провів один матч за збірну СРСР.

    В якості тренера Морозов працював у московському ЦСКА, смоленській «Іскрі», «Динамо-Газовику», «Шоугані», «Шеньяні Дунбей Люяо», вінницькій «Ниві», «Нісі», київському ЦСКА, «Борисфені», «Прикарпатті», «Ворсклі» і черкаському «Дніпрі».

    Останнім часом Морозов працював експертом на телеканалах «Футбол 1/2/3».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер чемпіон СРСР, експерт телеканалу «Футбол» Сергій Морозов