Помер чемпіон СРСР, експерт телеканалу «Футбол» Сергій Морозов

Колишній тренер пішов у засвіти на 72 році життя

Чемпіон СРСР у складі «Зорі», колишній тренер вінницької «Ниви», яку виводив до фіналу Кубку України Сергій Морозов помер на 72-році життя. Про це повідомив директор телеканалів «Футбол 1/2/3» Олександр Денисов.

Протягом кар'єри гравця Морозов виступав за молодіжну команду київського «Динамо», вінницький «Локомотив», чернігівську «Десну», «Шахтар» з Кадіївки, «Зорю» (у складі якої став чемпіоном СРСР у 1972 році), московський ЦСКА. Сергій Юрійович провів один матч за збірну СРСР.

В якості тренера Морозов працював у московському ЦСКА, смоленській «Іскрі», «Динамо-Газовику», «Шоугані», «Шеньяні Дунбей Люяо», вінницькій «Ниві», «Нісі», київському ЦСКА, «Борисфені», «Прикарпатті», «Ворсклі» і черкаському «Дніпрі».

Останнім часом Морозов працював експертом на телеканалах «Футбол 1/2/3».