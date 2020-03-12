Роналду залишився в Португалії через коронавірус, який знайшли у його одноклубника Ругані



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Матчі Серії А ще кілька днів тому були скасовані як мінімум до 3 квітня через спалах епідемії в Італії

Португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду вирішив не повертатися в Турин (Італія) через коронавірус, який виявили у його одноклубника Даніеле Ругані. Португалець вже попередив про це керівництво клубу, повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

На даний момент Роналду знаходиться на Мадейрі (Португалія), куди він приїжджав на святкування дня народження своєї сестри. Влада країни через спалах коронавірусу заборонила польоти в Італію, проте раніше Роналду отримав спеціальний дозвіл полетіти в Турин на приватному літаку.

Раніше на офіційному сайті «Ювентуса» повідомили, що у захисника «Ювентуса» Даніеле Ругані діагностували коронавірус. Клуб ізолює футболіста, а також всіх, хто з ним контактував.

Матчі Серії А ще кілька днів тому були скасовані як мінімум до 3 квітня через спалах епідемії в країні. Але чи будет дограно сезон - це питання лишається відкритим.

З Італії приходять страшні новини - кількість хворих та померлих щодня зростає у прогресії, влада країни вживає беспрецедентних заходів й фактично вся Італія нині на карантині. Тут, звісно, не до спорту.